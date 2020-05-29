В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного потеплеет (карта)

08:00, 29 мая 2020
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Теплее всего будет на востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 мая, в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет. 

В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление

Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +15°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +20°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +22°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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