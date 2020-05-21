В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине летом
Лето в Украине будет теплым.
Погода летом 2020 года в Украине будет теплой, однако возможны периоды похолодания.
Сегодня в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (карта)
Об этом ТСН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Зоя Олейник.
"После холодной весны будет лето. Будут периоды жары, но какие это будут промежутки - это уже определяют краткосрочные прогнозы. Лето всегда теплее даже самой теплой весны", - рассказала она.
Олейник также добавила, что тепло в Украину принесет уже первый летний месяц и в июне средняя температура воздуха составит 20-25 градусов тепла. По словам синоптика, есть вероятность того, что летом будут и периоды похолодания, которые будут связаны с дождями, но температура ниже 18-19 градусов тепла не должна опускаться.
Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+17°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +6°
- Кропивницкий+14°... +4°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+16°... +5°