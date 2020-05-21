В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине летом

Лето в Украине будет теплым.

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Погода летом 2020 года в Украине будет теплой, однако возможны периоды похолодания.

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Об этом ТСН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Зоя Олейник.

"После холодной весны будет лето. Будут периоды жары, но какие это будут промежутки - это уже определяют краткосрочные прогнозы. Лето всегда теплее даже самой теплой весны", - рассказала она.

Олейник также добавила, что тепло в Украину принесет уже первый летний месяц и в июне средняя температура воздуха составит 20-25 градусов тепла. По словам синоптика, есть вероятность того, что летом будут и периоды похолодания, которые будут связаны с дождями, но температура ниже 18-19 градусов тепла не должна опускаться.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.