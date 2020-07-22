Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

В воскресенье на Юге столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

В западных областях Украины ожидаются дожди / фото: ua.depositphotos.com

До конца текущей недели в большинстве регинов Украины будет без осадков, с 25 июля в южные и восточные регионы вернется жара.

Читайте также Стало известно, когда в Украине похолодает

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 23-24 июля в Украине без осадков, температура поднимется до +29 градусов.

25 июля в западных, северных и местами в центральных областях пройдут дожди, температура днем составит +25...+33 градусов.

В воскресенье, 26 июля, во многих регионах пройдут дожди, на Юге столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Напомним, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.