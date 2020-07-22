Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
В воскресенье на Юге столбики термометров поднимутся до +34 градусов.
До конца текущей недели в большинстве регинов Украины будет без осадков, с 25 июля в южные и восточные регионы вернется жара.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 23-24 июля в Украине без осадков, температура поднимется до +29 градусов.
25 июля в западных, северных и местами в центральных областях пройдут дожди, температура днем составит +25...+33 градусов.
В воскресенье, 26 июля, во многих регионах пройдут дожди, на Юге столбики термометров поднимутся до +34 градусов.
Напомним, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +10°
- Днепр+29°... +13°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+24°... +9°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+22°
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