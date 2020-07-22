Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +32° (карта)

08:00, 22 июля 2020
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В западных областях похолодает.

Сегодня в Украине без осадков / 7-themes.com
Сегодня в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.

Стало известно, когда в Украине похолодает

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +30°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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