Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 23 июня
По всей Украине ожидаются грозы.
Во вторник, 23 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, местами в северных и Винницкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый); в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.
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