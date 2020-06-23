По всей Украине ожидаются грозы.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 23 июня / фото УНИАН

Во вторник, 23 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, местами в северных и Винницкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый); в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.