Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (карта)
Самая жаркая погода будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.
Погода на неделю: в Украине сохранится жара (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +23°.
В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+28°... +19°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+24°... +17°
- Запорожье+28°... +20°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+26°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+20°... +15°
- Николаев+29°... +18°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+23°... +16°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+24°... +16°
- Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+21 °
Влажность:77 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:11 км
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