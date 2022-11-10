На сегодня, 10 ноября, во многих областях Украины объявили предупреждение из-за тумана.
По данным Укргидрометцентра, непогода ожидается утром в восточных, центральных, большинстве южных областей и в районе Карпат.
"...утром 10 ноября в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°.
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +8°, днем +12°, дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.
В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
В Тернополе 10 ноября ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°, легкий дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+10°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +5°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.
В Одессе 10 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+9°, небольшая облачность.
В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и беозблачно, +2°...+12°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.