Морозы и снег: синоптик прогнозирует значительное похолодание в Украине

Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января.

В ночные часы вероятно до -14-20 градусов / Фото ua.depositphotos.com

В Украине на следующей неделе ожидаются ощутимые морозы и снег.

Читайте также 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюденийОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно до -14-20 градусов.

"Следующая неделя, действительно, будет манить к себе, в Украину, и таки приманит, холодную воздушную массу арктического происхождения. Она, арктическая масса, будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем до умеренных морозов. А потом и к сильным", - написала синоптик.

В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.

13 января на юго-восток Украины выйдет активный циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.

Циклон захватит восток Украины, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, таща за собой осадки и сильный ветер. Но быстро покинет наши пределы.

13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона будут затрагивать западные и северные области страны. Периодически будет идти снег.

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