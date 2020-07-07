Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:48, 7 июля 2020
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Сильные дожди ожидаются в западных областях.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Во вторник, 7 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 7 июля в западных областях ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, утром значительные дожди. Днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-22 м/с.

Напомним, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

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