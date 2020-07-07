Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди ожидаются в западных областях.
Во вторник, 7 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 7 июля в западных областях ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, утром значительные дожди. Днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-22 м/с.
Напомним, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.
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