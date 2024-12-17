На снежный покров на этой неделе рассчитывать не стоит.

Пока что мы имеем зимний период "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза. В середине недели погода улучшится: осадки почти утихнут, а ветер ослабнет. В то же время перед выходными в нашу страну придет новый атмосферный фронт, но он будет малоактивен. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, спикер Украинского гидрометеорологического центра.

"У нас сейчас как раз процессы с северо-запада. Поэтому у нас поступают оттуда и атмосферный фронт и достаточно мощный градиент... Перепад давления, скажем так, большой. Потому что со стороны Скандинавии у нас поле пониженного давления. И это в его системе атмосферный фронт, который проходит через нас. А в то же время, над Европой у нас поле повышенного давления. И соответственно, есть этот градиент", - сказала она.

Говоря об усилении ветра, синоптик отметила, что 17 декабря "уже немного он ослабнет, и ожидаем, что только в западных областях останется, но там уже первый уровень, 15-20 (метров в секунду - УНИАН)", - рассказала Птуха.

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Температурные показатели, по словам синоптика, будут повышаться.

"Днем +3°...+8°. Южная часть - вообще +7°...+12°. То есть амплитуда температуры, по сравнению с выходными, тоже ощутима", - сказала синоптик.

18-19 декабря уже усилится поле высокого давления с запада. Соответственно, будет без существенных осадков в большинстве регионов. Лишь на востоке и северо-востоке страны могут быть небольшой дождь и мокрый снег.

"Температура в эти дни также у нас ночью от +4° до -3°. 19 декабря разве что ночью на левобережье местами может быть до -7°. За счет того, что будут прояснения", - отметила Птуха.

В пятницу, 20 декабря, Украину ждет очередной атмосферный фронт, который придет с северо-запада, но он малоактивен. "Это приведет к тому, что на выходных немного температурный фон может снизиться", - сказала эксперт и добавила, что местами речь может идти о минусовых значениях в ночные часы.

Так, отметила синоптик, пока мы имеем зимний период "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза.

Синоптик анонсировал неустойчивую погоду в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода. Временами будет наблюдаться порывистый ветер, а также ожидаются колебания температуры.

По данным Кибальчича, в ближайшие дни из-за активизации циклонов и атмосферных фронтов с северной части Атлантики в Украине ожидается ветреная погода с периодическим снегом, мокрым снегом и дождями.

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