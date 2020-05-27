В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил десятки улиц города (фото, видео)
Ряд улиц в центре города буквально "поплыли" после получасового дождя.
В Черновцах внезапный ливень с градом сегодня подтопил десятки улиц города.
Как передает корреспондент УНИАН, гроза началась примерно в 17:40 и продолжалась примерно полчаса. За это время ливень подтопил отдельные районы Черновцов.
В частности, из-за сильного дождя подтоплены улиці Богдана Хмельницкого, Гагарина, Главная и ряд других дорог в центре города.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
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