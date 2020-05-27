В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил десятки улиц города (фото, видео)

Ряд улиц в центре города буквально "поплыли" после получасового дождя.

Черновцы накрыла непогода / фото из соцсетей

В Черновцах внезапный ливень с градом сегодня подтопил десятки улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, гроза началась примерно в 17:40 и продолжалась примерно полчаса. За это время ливень подтопил отдельные районы Черновцов.

В частности, из-за сильного дождя подтоплены улиці Богдана Хмельницкого, Гагарина, Главная и ряд других дорог в центре города.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.