Ухудшение погоды будет кратковременным.

В Киеве в ближайшие дни ожидается разнообразная погода. В целом будет тепло и сухо, но на один день температура значительно снизится и это кратковременное похолодание будет сопровождаться дождем. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу будет меньше облаков, а больше прояснений и дневного тепла. Столица будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. В то же время ожидается оживленный преимущественно восточный ветер.

"В дальнейшем давление будет падать, будет преобладать облачное небо, однако существенных осадков не ждем, только 1 апреля днем рассчитываем на дождь", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Видео дня

Ночью минимальная температура будет держаться в пределах небольших плюсов, днем ожидается мягкое умеренное тепло с некоторым снижением температуры только 1 апреля.

В частности, в ближайшие дни воздух в столице будет прогреваться до +14°...+15°, а в первый день апреля столбики термометров покажут максимум +9°.

Ветер будет переменных направлений, слабый.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует некоторое изменение погоды в ближайшие дни. Уже в воскресенье, 30 марта, ожидается снижение температуры и временами осадки.

По ее прогнозу, больше всего будет дождливо в центральных областях страны.

Днем столбики термометров будут показывать от +9 до +13 градусов. В юго-восточных регионах будет теплее - до +14...+18 градусов. В Волынской и Ровенской областях температура будет колебаться в пределах +11...+14 градусов.

В Киеве в конце недели возможны осадки, а дневная температура прогнозируется на уровне +10...+12 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: