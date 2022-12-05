Оказалось, что осень в столице была гораздо влажнее, чем обычно.

В этом году осень в Киеве оказалась гораздо влажнее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"За сентябрь - ноябрь в Киеве выпало 206 мм осадков, что равно 137% климатической нормы", - сообщили специалисты.

По их данным, средняя температура воздуха нынешней осенью составила +8,8°, что близко к климатической норме.

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Осенние месяцы, кроме сентября, были теплее, чем обычно. Особенно теплым был октябрь, который имел наибольшее положительное отклонение в два градуса.

Холоднее всего осенью 2022 года в Киеве было 20 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -5°, а теплее всего - 18 октября, когда максимальная температура достигла +22,1°.

Как сообщается, метеорологическая осень в столице завершилась 16 ноября, а уже на следующий день состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения.

Осенние рекорды в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, октябрь в Киеве в этом году стал одним из самых теплых с 19 века. В частности, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +10,6°С, что выше климатической нормы на 2 градуса. Это обеспечило ему 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

3 ноября в Киеве выпало рекордное количество осадков такого не было более четверти века.

В целом ноябрь в Киеве оказался одним из самых влажных с 19 века. За месяц в столице выпало 115% климатической нормы осадков.

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