За месяц в столице выпало 115% климатической нормы осадков.

Синоптики подвели итоги ноября-2022 в Киеве. Оказалось, что он был теплее и намного влажнее нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С.

Как сообщается, самым холодным днем было 20 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до -5,0°С, а самым теплым - 9 ноября, когда максимальная температура достигла +13,3°С.

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Также синоптики подсчитали, что за месяц на проспекте Науки выпало 99 миллиметров осадков, что составляет 115% климатической нормы. Это обеспечило ему 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года.

"Но в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%", - отметили специалисты.

Как сообщал Погода УНИАН, первый день зимы принес в Киев резкое похолодание. Понижение температуры ощущалось уже в ночь на 1 декабря.

По прогнозам, сегодня днем температура в Киеве максимлаьно поднимется до -6°, однако уже вечером вновь похолодает до -4°...-6°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет восточного направления. Его скорость составит 1,8 - 2,8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 757-758 миллиметров ртутного столба.

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