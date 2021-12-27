Небольшие осадки возможны во второй половине дня.

Во вторник, 28 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до -8°, а днем максимально поднимутся лишь до -4°. Небольшие осадки возможны во второй половине дня.

Ветер в столице ожидается восточного и северо-восточного направлений, а его скорость составит 2,5 - 3,2 м/с.

Атмосферное давление 747-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -4°, снег.

В Тернополе 28 декабря ночью будет -13°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -5°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -3°, снег.

В Виннице завтра будет -11°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -10°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -8°...-7°, снег.

В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +2°, снег с дождем.

В Херсоне во вторник ночью -7°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем +1°, снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -37°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -8°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+12°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -7°, днем -6°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, снег, температура ночью -8°, днем -7°.

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