Во вторник, 28 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до -8°, а днем максимально поднимутся лишь до -4°. Небольшие осадки возможны во второй половине дня.
Ветер в столице ожидается восточного и северо-восточного направлений, а его скорость составит 2,5 - 3,2 м/с.
Атмосферное давление 747-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 28 декабря
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -2°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -4°, снег.
В Тернополе 28 декабря ночью будет -13°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -5°, снег.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -3°, снег.
В Виннице завтра будет -11°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Житомире во вторник будет ночью -10°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°.
В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -8°...-7°, снег.
В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +2°, снег с дождем.
В Херсоне во вторник ночью -7°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем +1°, снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -37°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -8°, снег.
В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+12°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -7°, днем -6°, снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, снег, температура ночью -8°, днем -7°.