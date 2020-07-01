Климатологи подвели итоги жаркого июня в Киеве
Самая жаркая погода в столице была 11 июня, когда температура поднялась до +33,3°.
Июнь 2020 года в Киеве был теплее нормы.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +21,7°, что на 3,5° выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет нынешний июнь занял шестое место.
В Киеве с 10 по 12 июня было побито аж 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°.
Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°, а жарче всего - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3°.
Осадков в июне в столице выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.
Напомним, погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°