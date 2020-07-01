Климатологи подвели итоги жаркого июня в Киеве

Самая жаркая погода в столице была 11 июня, когда температура поднялась до +33,3°.

Погода в Киеве в июне была спеконою / фото УНИАН

Июнь 2020 года в Киеве был теплее нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +21,7°, что на 3,5° выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет нынешний июнь занял шестое место.

В Киеве с 10 по 12 июня было побито аж 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°.

Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°, а жарче всего - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3°.

Осадков в июне в столице выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.

Напомним, погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.