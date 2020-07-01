В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

Вечером в столице до +23°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / УНИАН

Погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине на 1 июля / УНИАН

Погода в Украине 1 июля будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.

Погода в Киеве будет жаркой / Фото УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.

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