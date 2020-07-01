В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +23°.
Погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.
Сильная жара и дожди: стало известно, какой будет погода в Украине в начале июля
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.
Погода в Украине
Погода в Украине 1 июля будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+29°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+26°... +16°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°