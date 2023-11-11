Дождь в Киеве усилится, а температура будет постепенно снижаться.

Завтра осадки в Киеве продолжатся, в ближайшей ночью даже усилятся. С понедельника дожди прекратятся, однако в столице похолодает. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В течение выходных, говорят синоптики, погода изменится: через территорию Украины будет проходить активный циклон с юго-запада, который повлечет интенсивные осадки в столичном регионе (в ночь на воскресенье ожидается даже значительный дождь), а также порывистый ветер.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что с началом следующей недели циклон отойдет в северо-восточном направлении и осадков станет меньше, однако температура будет снижаться.

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"Прослеживается тенденция к определенному снижению температуры, однако ее значения пока остаются плюсовыми", - рассказали синоптики.

Штормовое предупреждение в Киеве и области

На сегодня, 11 ноября, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с. Из-за непогоды в столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Также штормовое предупреждение из-за порывов ветра 15-22 м/с действует сегодня по всей Украине, кроме западных областей. А в Карпатах, по данным синоптиков, прогнозируется значительный мокрый снег.

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