13 января в столице ожидается сухая погода и небольшая облачность.

Перед выходными, 13 января, в Украине ожидается потепление до нуля градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на пятницу в столице еще будут морозы до -5°, а в течение дня столбики термометров покажут -3°...0°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Ветер будет южный, его скорость не превысит 1,2 м/с. Атмосферное давление пониженное - 751 миллиметр ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 13 января ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -6°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°.

В Одессе 13 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°..-2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

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