В Карпатах поднялся штормовой ветер, видимость резко упала: горы заносит снегом (фото)

Из-за метели видимости практически нет.

Черную гору заносит снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 4 февраля, в высокогорье Карпат поднялась метель, видимость упала до 30 метров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°. Облачно, вьюга", - говорится в сообщении.

Ветер - штормовой, юго-западный. Порывы достигают 21-22 м/с.

Снеголавинная опасность в Карпатах

Сегодня, 4 февраля, в Карпатах объявлено снеголавинную опасность.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.