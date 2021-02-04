В Карпатах поднялся штормовой ветер, видимость резко упала: горы заносит снегом (фото)

10:15, 4 февраля 2021
80
Прослушать
Остановить

Из-за метели видимости практически нет.

Черную гору заносит снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Черную гору заносит снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 4 февраля, в высокогорье Карпат поднялась метель, видимость упала до 30 метров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер

"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°. Облачно, вьюга", - говорится в сообщении.

Ветер - штормовой, юго-западный. Порывы достигают 21-22 м/с.

Снеголавинная опасность в Карпатах

Сегодня, 4 февраля, в Карпатах объявлено снеголавинную опасность.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: зимаКарпатыГСЧСгорыпоход в горы
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
65 %
751 мм
4.0 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь