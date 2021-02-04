В Карпатах поднялся штормовой ветер, видимость резко упала: горы заносит снегом (фото)
Из-за метели видимости практически нет.
Сегодня, 4 февраля, в высокогорье Карпат поднялась метель, видимость упала до 30 метров.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер
"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°. Облачно, вьюга", - говорится в сообщении.
Ветер - штормовой, юго-западный. Порывы достигают 21-22 м/с.
Снеголавинная опасность в Карпатах
Сегодня, 4 февраля, в Карпатах объявлено снеголавинную опасность.
"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.
- Винница+5°... -6°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+6°... -8°
- Запорожье+8°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+4°... -8°
- Кропивницкий+3°... -5°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+5°... -7°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -6°
- Ровно+6°... -8°
- Симферополь+12°... +1°
- Сумы+2°... -8°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+6°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+6°... -5°
- Черкассы+3°... -8°
- Чернигов+3°... -10°
- Черновцы+10°... -2°