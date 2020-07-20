Мощный ливень затопил Хмельницкий

Машины плыли, словно лодки.

Хиельницький накрилв непогода / instagram.com/khmel_insta

В Хмельницком 19 июля мощный ливень превратил улицы в реки.

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Гроза налетела на город после обеда. За считанные минуты воды налило столько, что машины плыли, словно лодки. Ливневая канализация не успевала справляться с потоками, кое-где уровень воды был выше колен, сообщает ТСН.

Подтопило и продовольственный рынок. Продавцы спешно закрывали лотки с товаром.

Местные жители в сети поделились видео с последствиями непогоды.

Напомним, до конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур.