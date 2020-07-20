Мощный ливень затопил Хмельницкий
Машины плыли, словно лодки.
В Хмельницком 19 июля мощный ливень превратил улицы в реки.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)
Гроза налетела на город после обеда. За считанные минуты воды налило столько, что машины плыли, словно лодки. Ливневая канализация не успевала справляться с потоками, кое-где уровень воды был выше колен, сообщает ТСН.
Подтопило и продовольственный рынок. Продавцы спешно закрывали лотки с товаром.
Местные жители в сети поделились видео с последствиями непогоды.
Внезапный ливень в Хмельницком превратила улицы в реки
Напомним, до конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+22°... +14°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+25 °
Влажность:61 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:00
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей