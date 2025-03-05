По городу и области объявлен І уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 5 марта, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, по территории Харьковской области также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"5 марта по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

5 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 4-9° тепла. В Харькове также без существенных осадков, 6-8°.

6 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

7 марта сохранится переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

8 марта погода будет переменчивой, но без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

9 марта на Харьковщине будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, а днем поднимется до 9-14°.

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