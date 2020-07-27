Часть города осталась без электроэнергии.

Мощный ливень затопил Бердянск / Бердянск 24

В ночь на 27 июля в Бердянске прошел мощный ливень, часть города осталась без электроэнергии.

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В частности, обесточены Коса, Военный городок и частично Нагорную часть в районе ул. Софиевской, сообщает "Бердянск 24".

Отмечается, что нижнюю часть Западного проспекта, частично Итальянскую, проспект Труда затопило водой. Проезд транспорта затруднен.

Позже стало известно, что в Бердянске выпало 49,2 мм осадков при норме июля в 13 мм.

Бердянск 24

Напомним, в понедельник, 27 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.