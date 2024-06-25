Осадков на этой неделе будет мало.

На этой неделе над Украиной расположится поле повышенного давления, благодаря чему в большинстве областей будет сухо, а температура будет держаться в комофртных значениях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 25 июня местами на Левобережье, а 26-27 июня в Карпатском регионе и местами на северо-востоке страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории в ближайшие дни будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Видео дня

Температура ночью ожидается на уровне +12°...+17°, на юге страны +18°...+21°. Днем столбики термометров будут показывать +22°...+27°, а в южной части и местами в западных областях температура будет повышаться до +30°.

Погода в Украине - прогноз на неделю

До конца июня в Украине сохранится комфортная погода, временами с небольшими дождями, которые в западных областях будут более интенсивными.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в целом погода ожидается достаточно стабильной. Резких колебаний температуры и стихийных явлений не прогнозируется. Только в западных областях ожидаются дожди и грозы, а в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра.

Вас также могут заинтересовать новости: