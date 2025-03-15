Наталья Диденко прогнозирует, что 17-18 марта похолодание, которое сегодня пришло на запад и север Украины, охватит уже всю нашу страну.

В Украину с сегодняшнего дня пришло похолодание, которое впоследствии охватит всю страну. Холодная погода продлится и на следующей неделе, говорит синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, 17-18 марта похолодает на востоке и юге Украины, а потепление начнется только в середине следующей недели. "Уже с 20-го марта начнет теплеть", - говорит она.

Погода 16 марта

Что касается погоды в воскресенье, то, по прогнозу Наталки Диденко, на юге и юго-востоке еще будет держаться теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса.

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В центре встанет холодно, +5...+9 градусов, только на Днепропетровщине и Полтавщине завтра еще будет +9...+13 градусов.

А в западных и северных областях в течение дня воскресенья ожидается +3...+7 градусов.

Ветер будет умеренный, но в Крыму на в Приазовье порывы юго-западного ветра будут сильными, до штормовых 15-20 м/с.

"В воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха, будет смешиваться с мокрым снегом", - спрогнозировала Наталка Диденко.

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, ночью 16 марта ожидается дождь с мокрым снегом. Днем осадков уже не будет.

"Холодно: ночью в столице 0...-2 градуса мороза, завтра днем +3...+5 градусов", - предупредила эксперт по погоде.

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