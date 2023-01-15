Осадки ожидаются лишь на северо-западе страны.

Сегодня, 15 января, в Украине будет домиировать сухая погода. Небольшие дожди останутся лишь на северо-западе страны. Температура днем в большинстве областей будет плюсовая или около "нуля", лишь местами в центре и на северо-востоке будет небольшой мороз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от +1° до +6°, а на Закарпатье воздух прогреется до +8°. Небольшие дожди ожидаются в Волынской области - на остальной территрии Украины будет сухо.

В северных областях ожидается -2°...+1. Холоднее всего будет в Сумской области. Без осадков, облачно.

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Пасмурная погода ждет жителей востока Украины. Здесь днем столбики термометров покажут -2°...0°.

В центральных областях ожидается небольшая облачность, а температура будет колебаться в пределах -1°...+1°.

На юге страны температура будет в пределах 0°...+3°. Здесь будет доминировать облачная погода с прояснениями.

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