Осадки ожидаются везде, кроме запада страны.

В субботу, 8 июля, дожди и грозы в Украине продолжатся. Осадки ожидаются везде, кроме западной части страны, а также отдельных северных областей. Вместе с осадками на юге и востоке ожидается некоторое снижение температуры: до +27°...+31°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня установится сухая погода с комфортной температурой. Тут столбики термометров покажут +23°...+25°, а на Закарпатье воздух прогреется до +28°.

На север дожди и грозы ожидаются в Киевской и Сумской областях. В черниговской и Житомирской будет доминировать облачная погода с прояснениями. Столбики термометров тут также покажут комфортные +24°...+26°.

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На востоке Украины все еще будет жарко, хотя температура и снизится до +29°...+31°. Тут ожидается небольшая облачность, местами погремят грозы.

В центральной части Украины сегодня также будут дожди и грозы, лишь в Винницкой области вероятность осадков меньше. Тепло распределится неравномерно: от +24° в Черкассах - до +30° в Днепропетровской области.

На юге сегодня также будут греметь грозы. Температура здесь поднимется до +27°...+31°.

Приметы погоды 8 июля

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

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