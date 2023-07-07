Народный праздник 8 июля известен под названием Феврония-русальница.

Православная церковь 8 июля чтит память святой девы Февронии Низибийской, мученицы из Месопотамии.

С праздника 8 июля в Киевской Руси начинали сенокос. Ранние колосья на поле уже наливались и были готовы к скашиванию. На работу обязательно надевали новую нарядную одежду. Сено обычно косили всем селом, после чего каждый, кто участвовал в процессе, забирал себе часть урожая. Однако полноценно косить зерно начинали на Петра и Павла 12 июля.

В народный праздник 8 июля наши предки работали в саду и в огороде - окучивали картошку, пропалывали сорняки, опрыскивали грядки настоем ботвы. В июле уже собирали урожай многих овощей и фруктов. Но чеснок и лук не трогали - считалось плохой приметой собирать их до дня Петра и Павла.

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Работая на поле, люди боялись увидеть русалок. В дохристианские времена украинцы представляли русалок как хранительниц поля, которые умерли насильственной смертью. В разных регионах Украины им придавали позитивное или негативное значение. Например, на Полесье считали, что русалки любят мучить скот и портят посевы.

8 июля - очень удачный день для любой интеллектуальной работы и учебы.

Рожденные 8 июля люди по характеру очень дружелюбные и сострадательные. Имеют сильное чувство справедливости и всегда выступают за правду. Им трудно отказать другим людям в помощи, даже если они понимают, что их используют.

Что нельзя делать 8 июля

В этот народный праздник нельзя готовить блюда из теста, иначе будут проблемы с деньгами.

Женатой паре 8 июля крайне нежелательно выяснять отношения, вспоминать старые обиды и спорить даже по мелочам, иначе отношения испортятся надолго.

Неудачный день для переезда, поиска новой работы и старта нового проекта.

Нельзя работать в саду и огороде с полудня и до вечера, поскольку солнце в этот период очень жгучее и возрастает риск солнечного удара.

Приметы погоды 8 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если земля утром сухая, то в августе будет сухо.

8 июля стоит жара - в следующие 40 дней будет жарко.

Если в полях выросло много осота - зима будет морозной.

На реке среди дня закрылись кувшинки - скоро пойдет дождь.

Много клевера расцвело - к дождливому июлю.

Если утренняя роса до полудня не высохла, то грядет похолодание.

Дождливый день - к хорошему урожаю мёда на пасеках.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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