Православная церковь 8 июля чтит память святой девы Февронии Низибийской, мученицы из Месопотамии.
С праздника 8 июля в Киевской Руси начинали сенокос. Ранние колосья на поле уже наливались и были готовы к скашиванию. На работу обязательно надевали новую нарядную одежду. Сено обычно косили всем селом, после чего каждый, кто участвовал в процессе, забирал себе часть урожая. Однако полноценно косить зерно начинали на Петра и Павла 12 июля.
В народный праздник 8 июля наши предки работали в саду и в огороде - окучивали картошку, пропалывали сорняки, опрыскивали грядки настоем ботвы. В июле уже собирали урожай многих овощей и фруктов. Но чеснок и лук не трогали - считалось плохой приметой собирать их до дня Петра и Павла.
Работая на поле, люди боялись увидеть русалок. В дохристианские времена украинцы представляли русалок как хранительниц поля, которые умерли насильственной смертью. В разных регионах Украины им придавали позитивное или негативное значение. Например, на Полесье считали, что русалки любят мучить скот и портят посевы.
8 июля - очень удачный день для любой интеллектуальной работы и учебы.
Рожденные 8 июля люди по характеру очень дружелюбные и сострадательные. Имеют сильное чувство справедливости и всегда выступают за правду. Им трудно отказать другим людям в помощи, даже если они понимают, что их используют.
Что нельзя делать 8 июля
В этот народный праздник нельзя готовить блюда из теста, иначе будут проблемы с деньгами.
Женатой паре 8 июля крайне нежелательно выяснять отношения, вспоминать старые обиды и спорить даже по мелочам, иначе отношения испортятся надолго.
Неудачный день для переезда, поиска новой работы и старта нового проекта.
Нельзя работать в саду и огороде с полудня и до вечера, поскольку солнце в этот период очень жгучее и возрастает риск солнечного удара.
Приметы погоды 8 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если земля утром сухая, то в августе будет сухо.
- 8 июля стоит жара - в следующие 40 дней будет жарко.
- Если в полях выросло много осота - зима будет морозной.
- На реке среди дня закрылись кувшинки - скоро пойдет дождь.
- Много клевера расцвело - к дождливому июлю.
- Если утренняя роса до полудня не высохла, то грядет похолодание.
- Дождливый день - к хорошему урожаю мёда на пасеках.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.