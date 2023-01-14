Осадки ожидаются на западе Украины.

Сегодня, 14 января, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако на западе местами пройдут небольшие дожди, а при снижении температуры - мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня в большинстве областей столбики термометров покажут либо "ноль", либо "плюс". Легкие морозы останутся лишь на северо-востоке страны.

Так, на западе Украины сегодня ожидается +1°...+3°, во Львовской области воздух прогреется до +6°, а на Закарпатье - до +7°. Также в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях пройдут дожди, а в Ивано-Франковской - мокрый снег.

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В северных областях Украины сегодня температура будет колебаться в пределах -1°...+1°. Без осадков. Ожидается преимущественно пасмурная погода.

Аналогичная погода ожидается и на востоке Украины. Здесь также будет от -1° до +1° и пасмурно.

В центральных областях Украины будет чуть свежее. Здесь столбики термометров покажут -2°...0°. Пасмурно, без осадков.

От 0° до +2° будет на юге Украины, а в Крыму воздух прогреется до +5°. Здесь будет доминировать небольшая облачность, без осадков.

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