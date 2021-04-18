По данным синоптиков, изменение погодных условий не коснется жителей северных и северо-восточных областей.

Сегодня, 18 апреля, на большинстве территорий Украины ожидается изменение погодных условий.

Читайте такжеСегодня дожди отступят и в Украине потеплеет до +16° (карта)

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская