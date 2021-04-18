Сегодня в Украине ожидаются заморозки / фото getbg.net
Сегодня, 18 апреля, на большинстве территорий Украины ожидается изменение погодных условий.
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Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
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