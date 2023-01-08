Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны.

В Украине продолжается период сильного похолодания. Сегодня вновь будут наблюдаться температурные контрасты. На западе страны будет небольшой "плюс", а на остальной территории ожидаются морозы до -11° днем и до -14° ночью. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь столбики термомтеров покажут -1°...+4°, однако будет пасмурно, а небо весь день будут покрывать облака.

На севере Украины столбики термометров покажут от -2° до -9°. Самая холодная погода ожидается на Сумщине. Без осадков.

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На востоке Украины сегодня будет ясно и безоблачно. Воздух остынет до -9°...-11° днем и до -13°...-14° ночью.

В центральных областях ожидается температура от -2° до -8°. На большей части территории будет ясно и безоблачно. Без осадков.

На юге столбики термомтеров покажут +2°...-6°, небольшая облачность. В Одесской области вероятен снег.

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