Сегодня в Украине будет преобладать пасмурная погода, осадки ожидаются практически по всей стране.

Сегодня, 19 декабря, в Украине будет пасмурно, холодно и мокро. Осадки в виде дождей и мокрого снега пройдут практически по всей стране. Сухо будет лишь в большинстве южных областей и на крайнем востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет температура от +2° до +5° и осадки в виде мокрого снега. В Черновицкой области велика вероятность небольшого дождя.

На севере Украины воздух прогреется до +2°...+4°. Также повсеместно пройдут дожди со снегом.

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В центральных областях 19 декабря будет от 0° до +4°, повсеместно - дожди, временами с мокрым снегом. Ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

На Востоке сегодня будет холоднее всего, Здесь температура в течение дня не поднимется выше +1°...+2°, поэтому есть вероятность выпадения снега и мокрого снега. В Луганской области - вероятность осадков меньше.

На юге Украины сегодня будет меньше всего осадков. В Запорожской области возможен мокрый снег, а в Херсонской - небольшой дождь. Температура в течения дня ожидается на уровне +2°...+4°.

Напомним, на этих выходных в Карпатах ожидается ухудшение погоды, из-за которого усилится вероятность схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

Автор: Екатерина Лиманская