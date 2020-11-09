"Антициклон прочно осел в Украине": синоптик рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшее время

Температура воздуха будет постепенно снижаться.

Утром в стране ожидаются туманы / фото УНИАН

Антициклон в Украине обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, но утром ожидаются туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха снижается, завтра днем ожидается +8°...+13°, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных +3°...+7°.

В Киеве завтра, во вторник, не дождливо, но с периодическими туманами, а днем даже с возможным прояснением. Ближайшей ночью предполагается +2°...+4°, а завтра днем в столице около +8°.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

"Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то "уезжать". Ему у нас хорошо", - написала синоптик.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН

На этой неделе в Украину придут первые холода. В пятницу, 13 ноября, температура днем опустится до 0°. В субботу в Ивано-Франковскую и Черновицкую области придут дожди.

Завтра, во вторник, почти по всей стране облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3°...+12°.