"Антициклон прочно осел в Украине": синоптик рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшее время
Температура воздуха будет постепенно снижаться.
Антициклон в Украине обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, но утром ожидаются туманы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Температура воздуха снижается, завтра днем ожидается +8°...+13°, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных +3°...+7°.
В Киеве завтра, во вторник, не дождливо, но с периодическими туманами, а днем даже с возможным прояснением. Ближайшей ночью предполагается +2°...+4°, а завтра днем в столице около +8°.
В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
"Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то "уезжать". Ему у нас хорошо", - написала синоптик.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН
На этой неделе в Украину придут первые холода. В пятницу, 13 ноября, температура днем опустится до 0°. В субботу в Ивано-Франковскую и Черновицкую области придут дожди.
Завтра, во вторник, почти по всей стране облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3°...+12°.
- Винница+7°... +4°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+10°... +4°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+11°... +5°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кропивницкий+10°... +4°
- Луганск+11°... +4°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+9°... +6°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+14°... +7°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+8°... +5°