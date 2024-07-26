Синоптики предупреждают о шквалах и грозах.

В Одесской области 26 июля ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области в течение суток 26 июля ожидается гроза", - предупреждают синоптики.

Также по их данным, местами во время грозы будут шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 26 июля

В Одесской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура днем составит +21°...+26°.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +23°...+25°. Температура морской воды 25-26°.

26 июля в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - предупреждают синоптики.

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