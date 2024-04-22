Повышенный уровень опасности объявили и по территории Одесской области.

На сегодня, 22 апреля, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По городу Одесса утром и днем 22 апреля ожидается значительный дождь, гроза, порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, в Одесской области утром и днем 22 апреля будут грозы. Из-за этого в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 22 апреля

В Одесской области 22 апреля будет облачно. Днем, по данным синоптиков, ожидается умеренный дождь, местами значительный дождь.

Утром и днем гроза. Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура днем +10°...+15°. На автодорогах области местами видимость во время дождя будет падать до 500-1000 метров.

В Одессе также будет облачно. Днем ожидается значительный дождь. Утром и днем гроза. Столбики термометров покажут +12°...+14°.

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