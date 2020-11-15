Морозы днем и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 16 ноября (карта)
В западных регионах будет облачно и без осадков, а на юге – сухо и солнечно.
В понедельник, 16 ноября, в нескольких областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.
Климатолог объяснила, почему Украину ждет аномально теплая зимаОб этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Осадки прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях.
Согласно прогнозу, в западных областях будет облачно и без осадков, а на юге – сухо и солнечно.
Температура воздуха опустится ниже нуля днем в северных и восточных областях, ночью – в северных, восточных и частично центральных областях. В остальных регионах днем будет до 6-9 градусов тепла, ночью – 2-4 градуса тепла.
В Киеве в понедельник будет без осадков, температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.
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- Винница+8°... +4°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+3°... -4°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+8°... +1°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+8°... +6°
- Симферополь+9°... -1°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+8°... 0°