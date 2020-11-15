Морозы днем и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 16 ноября (карта)

В западных регионах будет облачно и без осадков, а на юге – сухо и солнечно.

Погода на завтра / фото УНИАН

В понедельник, 16 ноября, в нескольких областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

Читайте также Климатолог объяснила, почему Украину ждет аномально теплая зимаОб этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Осадки прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях.

Согласно прогнозу, в западных областях будет облачно и без осадков, а на юге – сухо и солнечно.

Температура воздуха опустится ниже нуля днем в северных и восточных областях, ночью – в северных, восточных и частично центральных областях. В остальных регионах днем будет до 6-9 градусов тепла, ночью – 2-4 градуса тепла.

Погода на 16 ноября / фото УНИАН

В Киеве в понедельник будет без осадков, температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.

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