Синоптик назвал дату первого снега в Украине и дал подробный прогноз до конца зимы

По словам Горбаня, в стране ожидаются сильные морозы.

Синоптик обещает украинцам снег уже в следующем месяце / Фото УНИАН

Снег и дожди придут в Украину уже в декабре.

Об этом народный синоптик Леонид Горбань сказал в комментарии "Апострофу".

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Однако по его данным, количество осадков все равно будет меньше нормы.

Так, первый снег с дождем украинцы могут ожидать 6 декабря. Дневная температура же будет держаться на уровне +4…+5 градусов. Ночью – около 0 градусов.

Затем небольшой снег прогнозируется на 9 и 11 декабря, там же ожидается существенное снижение температуры – до -9…-11 градусов ночью. Но с 14 декабря столбики термометров вновь пойдут вверх, а воздух днем прогреется до +6 градусов. Тогда же начнется и очередная порция осадков: снег, иногда с дождем, будет идти с 15 по 19 декабря.

С 18 декабря в Украине будет очередное похолодание, ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза. Морозы продержатся до конца месяца, в последние дни также выпадут снег с дождем.

Первые дни нового года порадуют украинцев небольшим снегом, и комфортной зимней температурой в -2…-3 градуса. Затем в стране потеплеет до +2 градусов днем. До 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов, осадки ожидаются 9-10 и 13 числа.

С 15 января будет резкое снижение температуры – до -16 градусов ночью, а также сильные осадки в виде снега.

Сильные морозы сохранятся до 8 февраля, но и тогда температура будет держаться чуть ниже 0 градусов. Небольшое потепление – до +2 градусов наступит с 20 февраля, тогда же пройдет мокрый снег, и с небольшими перепадами продержится до конца месяца.

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