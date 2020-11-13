Атмосферный фронт на выходных принесет в Украину мокрый снег - синоптик

В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, возможен небольшой дождь.

В эти выходные на севере страны может пойти мокрый снег / Фото УНИАН

В эти выходные, 14-15 ноября, в Украине не ожидается сильных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"И только по северу Украины атмосферный фронт "черкнет" небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом", - написала она.

На выходных ночью -3°...+4°, днем +4°...+9°, на северо-востоке +2°...+5°.

На Закарпатье и в Крыму +9°...+13°.

В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5°...+6°.

Аномально теплая зима в Украине: прогноз синоптиков

У синоптиков есть все основания ожидать, что зима 2020/2021 годов будет аномально теплой.

По ее словам, как и в прошлом году, у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будут преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.

Однако вряд ли грядущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса, говорит Балабух.

Вместе с тем, ученая сообщила, что данный год уже конкурирует с 2016, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.