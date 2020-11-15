Народные синоптики рассказали, какой будет погода на Николая и в новогоднюю ночь

Народные синоптики уверены, что 19 декабря в Украине будет морозная погода. Новогодняя ночь может пройти при плюсовой температуре.

Синоптики спрогнозировали погоду на Новый год и День Святого Николая / фото dzerkalo.media

На Николая в Украине ожидаются морозы, а Новый год может пройти без снега.

Об этом утверждают народные синоптики, передает Обозреватель.

Так, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал морозы на Николая, оттепель на Новый год, три "плюсовых" и два "минусовых" периода.

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По его расчетам, "первая семидневка декабря будет с плюсовой температурой, +4… +5 градусов". 6 декабря пройдет снег с дождем.

С 8 по 14 декабря установятся морозы на уровне -9…-11 градусов. 8 и 11 декабря возможен снег. С 13 декабря придет новое потепление, и до 17 декабря воздух будет прогреваться до +4…+5 градусов. 15 декабря возможен снег с дождем, 17 декабря – дождь.

С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. Таким образом, в день святого Николая, который выпадает на 19 декабря, в Украине будет мороз и снег, прогнозирует народный синоптик.

Но за несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура воздуха станет плюсовой, +1…+3 градуса. 29-30 декабря может пройти снег с дождем.

"В январе будет три оттепели и три периода морозов, но сильных морозов не ожидается", – драссказал Леонид Горбань. Он также уточнил, что его расчеты актуальны для центральных регионов Украины, включая Киев.

По оценкам народного синоптика Владимира Деркача, на Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз.

В период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".

В последние дни года Владимир Деркач пообещал небольшие морозы и осадки в виде снега.

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