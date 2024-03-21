Повышенный уровень опасности объявлен в десяти областях.

На пятницу, 22 марта, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается туман - погода усложнится уже ближайшей ночью.

"22 марта ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

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Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на 22 марта

Накануне выходных в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны и в Крыму местами пройдет небольшой дождь.

В западных, Винницкой, Черкасской, местами Одесской и северных областях ночью и утром будет наблюдаться туман.

Ветер ожидается северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный), его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла; на высокогорье Карпат ночью температура будет падать до -3°...-8°, а днем воздух будет прогреваться до +2°...+7°.

В Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура ночью по Киевской области составит от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью будет 0-2° тепла, а днем около 10°.

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