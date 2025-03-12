Более благоприятная погода ожидается только в семи областях.

В Украине на четверг, 13 марта, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут значительные дожди и грозы.

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I уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, кроме таких областей:

Ивано-Франковская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Хмельницкая;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Погода 13 марта

По данным Укргидрометцентра, в четверг на погоду в Украине будет влиять циклон, центр которого днем будет располагаться над Польшей, и связанные с ним атмосферные фронты. Территория Украины будет находиться в теплом секторе этого циклона, южными потоками к нам будет поступать влажный теплый воздух.

"Днем атмосферное давление будет ощутимо падать, ожидаем ветреную погоду. В Карпатах, днем в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с", -прогнозируют синоптики.

В западных областях ожидаются умеренные, а днем на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди с грозами. На остальной территории страны четверг будет без осадков, только, днем в северных, центральных и Харьковской областях пройдет небольшой дождь.

Температура ночью +4°...+9°. Днем термометры покажут +14°...+19°, на юге страны - до +22°, а в Карпатах +5°...+10°.

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