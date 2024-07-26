Осадков 27 и 28 практически не будет.

Последние июльские выходные в Украине будут жаркими. Температура повысится по всей стране. К концу недели уже повсеместно будет +30° и выше, а местами воздух прогреется до +35°. Дожди и грозы пройдут в отдельных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +28°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +30°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +17°, днем +31°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, гроза.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+27°. В воскресенье температура будет +17°...+31°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, +23°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +29°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+31°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+31°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - яно и безоблачно, +18°...+28°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+33°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +16°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +9°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +26°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +28°, практически безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +17°, днем +30°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +15°...+28°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +22°...+31°.

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