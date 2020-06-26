Погода на выходные: в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
Дожди ожидаются на западе и севере Украины.
На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +31°. В воскресенье без осадков, +18°...+29°.
Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Во Львове в субботу дождь, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°…+26°.
В Луцке в субботу ночью +18°, днем +27°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +26°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +28°, гроза.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье +21°...+30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +18°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +20°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +15°...+28°. В воскресенье +16°...+29°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье температура до +33°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +22°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +13°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье ливень, ночью +17°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +28°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +16°…+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +19° …+31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+29°... +15°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+28°... +17°
- Львов+26°... +17°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+26°... +14°