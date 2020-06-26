Погода на выходные: в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)

Дожди ожидаются на западе и севере Украины.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +31°. В воскресенье без осадков, +18°...+29°.

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Во Львове в субботу дождь, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°…+26°.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +27°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +26°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +28°, гроза.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье +21°...+30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +18°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 27 июня / УНИАН

Прогноз на 28 июня / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +20°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +15°...+28°. В воскресенье +16°...+29°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье температура до +33°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +22°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +13°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье ливень, ночью +17°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +28°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +16°…+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +19° …+31°.

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