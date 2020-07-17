Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
На выходных в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +14°...+27°.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +14°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +19°...+28°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье +15°...+26°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15°...+29.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +19°...+30°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье +13°...+29°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +9°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +25°. В воскресенье температура до +24°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +25°, в воскресенье ливень, температура воздуха +12°…+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +18° …+30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +14°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+25°... +14°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+27°... +14°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+22°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+21°... +13°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+22°... +13°
- Харьков+26°... +14°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+25°... +13°
- Черновцы+24°... +14°