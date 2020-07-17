Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +14°...+27°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +14°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +19°...+28°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье +15°...+26°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 18 июля / УНИАН

Прогноз на 19 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15°...+29.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +19°...+30°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье +13°...+29°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +9°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +25°. В воскресенье температура до +24°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +25°, в воскресенье ливень, температура воздуха +12°…+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +18° …+30°.

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