Погода на выходные: Украину накроют дожди (карта)
В большинстве регионов будет прохладно.
На выходных в Украине будет прохладно и пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +11°, днем +18°. В воскресенье пройдет дождь, +7°...+18°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного потеплеет (карта)
Во Львове в субботу ливень, ночью +8°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, +9°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +12°, ливень. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +10°...+16°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье +14°...+22°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье +9°...+19°, ливень.
В Днепре в субботу ожидаются осадки, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +11°...+20°.
В Симферополе завтра ливень, +11°...+16°. В воскресенье +11°...+21°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье температура до +20°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +11°...+21°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +12°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье температура до +12°, также ожидаются осадки.
В Сваляве завтра без осадков, +14°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8°…+9°.
В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +22°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +10° …+20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +10°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+25°... +12°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кропивницкий+19°... +11°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+16°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+20°... +14°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+17°... +10°
- Сумы+21°... +15°
- Тернополь+15°... +9°
- Харьков+22°... +15°
- Херсон+19°... +11°
- Хмельницкий+15°... +10°
- Черкассы+18°... +12°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+16°... +10°