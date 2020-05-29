Погода на выходные: Украину накроют дожди (карта)

12:00, 29 мая 2020
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В большинстве регионов будет прохладно.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com
На выходных в Украине пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

На выходных в Украине будет прохладно и пройдут дожди. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +11°, днем +18°. В воскресенье пройдет дождь, +7°...+18°.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного потеплеет (карта)

Во Львове в субботу ливень, ночью +8°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, +9°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +12°, ливень. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, пройдет дождь. 

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +10°...+16°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье +14°...+22°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье +9°...+19°, ливень.

Прогноз на 30 мая / УНИАН
Прогноз на 30 мая / УНИАН
Прогноз на 31 мая / УНИАН
Прогноз на 31 мая / УНИАН

В Днепре в субботу ожидаются осадки, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +11°...+20°.

В Симферополе завтра ливень, +11°...+16°. В воскресенье +11°...+21°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье температура до +20°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +11°...+21°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +12°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье температура до +12°, также ожидаются осадки.

В Сваляве завтра без осадков, +14°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8°…+9°.

В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +22°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +10° …+20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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