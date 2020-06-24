Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди (карта)

08:00, 24 июня 2020
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Осадков не ожидается только на востоке страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +27°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +28°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

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Теги: #погода#дождь
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