Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Осадков не ожидается только на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +25°.
В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +27°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+26°... +13°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+27°... +16°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+21°... +16°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+24°... +16°