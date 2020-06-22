Погода на неделю: в Украине сохранится жара (карта)
Дождей на этой неделе станет меньше.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На севере до +29°, в остальных регионах до +20°...+31°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +30°.
В среду, 24 июня, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на востоке - до +32°. В остальных регионах до +21°...+30°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +13°…+19°, днем до +31°.
В пятницу без осадков. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +29°.
27 и 28 июня в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +16°, на остальной территории +17°…+19°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на западе температура до +17°, днем в Украине от +25° до +32°.
Народный прогноз погоды в Украине
22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июня
23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.
24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.
25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.
26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.
27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +17°
- Днепр+25°... +17°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +17°
- Киев+27°... +18°
- Кропивницкий+24°... +15°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+26°... +18°
- Львов+23°... +17°
- Николаев+29°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+25°... +17°
- Харьков+26°... +18°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+24°... +17°