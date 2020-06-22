Погода на неделю: в Украине сохранится жара (карта)

Дождей на этой неделе станет меньше.

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Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На севере до +29°, в остальных регионах до +20°...+31°.

Прогноз на 22 июня / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +30°.

Прогноз на 23 июня / УНИАН

В среду, 24 июня, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на востоке - до +32°. В остальных регионах до +21°...+30°.

Прогноз на 24 июня / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +13°…+19°, днем до +31°.

Прогноз на 25 июня / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 26 июня / УНИАН

27 и 28 июня в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +16°, на остальной территории +17°…+19°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на западе температура до +17°, днем в Украине от +25° до +32°.

Прогноз на 27 июня / УНИАН

Прогноз на 28 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

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23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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