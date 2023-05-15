Лишь на западе Украины будет чуть свежее и периодически ожидаются дожди.

В ближайшую неделю, с 15 по 21 мая, погода в Украине будет очень теплой, до +22°...+27°, и практически сухой. Осадки ожидаются лишь на западе Украины. Также в западных областях температура практически всю неделю будет на несколько градусов ниже, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 15 мая, в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +22°...+26°. По всему Левобережью ожидается ясная и безоблачная погода. На Закарпатье - дожди. В целом на западе Украины будет довольно облачно, местами пасмурно, а температура в течение дня ожидается в пределах +16°...+24°.

Во вторник, 16 мая, облачности в Украине станет больше, местами на западе пройдут дожди. Температура существенно не изменится: на западе ожидается от +20° до +23°, на остальной территории страны +19°...+26°.

Видео дня

В среду, 17 мая, в Украине будет доминировать небольшая облачность. На западе ожидаются небольшие дожди, местами - в сопровождении гроз. По всей стране столбики термометров покажут +20°...+25°.

В середине недели, 18 мая, небольшие дожди на западе Украины продолжатся, а температура снизится до +14°...+22°. На остальной территории страны ожидается сухая погода с небольшой облачностью, а воздух прогреется до +22°...+25°. В Крыму - около +20°.

Перед выходными, 19 мая, погода в Украине начнет стабилизироваться. Осадки покинут территорию нашей страны. В западных областях будет +17°...+22°, на остальной территории воздух прогреется до +20°...+25°.

На выходных, 20 и 21 мая, ожидается преимущественно сухая и очень теплая погода. К концу недели на западе Украины столбики термометров поднимутся до +21°...+23°. На остальной территории воздух прогреется до +23°...+27°. В воскресенье в западной части и в Крыму покапают небольшие дожди.

Народный прогноз на неделю

15 мая - если соловей поет всю ночь, будет солнечный день.

16 мая - в этот день хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

17 мая - если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая - в этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

19 мая - этот день занимались бобовыми.

20 мая - крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

21 мая - в этот день сеяли пшеницу.

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