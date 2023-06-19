На завтра, 20 июня, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в семи областях ожидаются грозы.
"20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой областях грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности - желтый.
Погода 20 июня - прогноз на завтра
Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вторник будет в Украине жарким.
По ее данным, температура воздуха в течение дня составит +25...+30 градусов. На западе местами буже чуть свежее, +22...+26 градусов, а на высокогорье Карпат столбики термометров будут показывать только +14...+20 градусов.
"Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях, днем на севере Украины и на юге Крыма. На остальной территории - сухая погода", - прогнозирует она.
В Киеве, по словам Натальи Диденко, во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно днем. Температура воздуха в течение дня будет достигать +27...+ 29 градусов.