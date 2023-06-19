Непогода будет бушевать на севере, а также в большинстве западных и в Винницкой областях.

На завтра, 20 июня, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в семи областях ожидаются грозы.

"20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности - желтый.

Погода 20 июня - прогноз на завтра

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вторник будет в Украине жарким.

По ее данным, температура воздуха в течение дня составит +25...+30 градусов. На западе местами буже чуть свежее, +22...+26 градусов, а на высокогорье Карпат столбики термометров будут показывать только +14...+20 градусов.

"Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях, днем на севере Украины и на юге Крыма. На остальной территории - сухая погода", - прогнозирует она.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно днем. Температура воздуха в течение дня будет достигать +27...+ 29 градусов.

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