В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 15 июля будет прохладной, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.

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