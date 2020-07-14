В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В столице завтра будет прохладно.
Погода в Киеве 15 июля будет прохладной, температура днем до +22°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+21°... +13°
- Кропивницкий+19°... +11°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+25°... +11°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+16°... +12°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+18°... +13°
- Черновцы+19°... +10°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:56 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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