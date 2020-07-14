В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 14 июля 2020
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В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 15 июля будет прохладной, температура днем до +22°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.

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Теги: #Киев#погода
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